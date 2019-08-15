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15.08.2019 12:35
Рубрика: Происшествия

Болельщик "Спартака" рассказал о жесткой посадке самолета в Жуковском

Текст: Максим Домчев

Болельщик московского "Спартака" Артемий Поляков рассказал о жесткой посадке самолета на кукурузное поле недалеко от аэропорта в Жуковском.

Он был одним из пассажиров самолета Airbus A321, совершившего экстренную посадку в четверг рано утром. Молодой человек вместе с друзьями летел на отдых в Крым, где вечером планировал посмотреть матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Спартак" - "Тун".
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В интервью "Чемпионату" он рассказал о том, как проходил полет и посадка в кукурузном поле.

По его словам, перед взлетом около полосы было очень много птиц. "Стали разгоняться, но почему-то никак не отрывались. Я летел во второй раз в жизни, но все равно понял - что-то не то происходит, слишком долго тянется. Потом вижу: самолет задирает нос, начинается жесткая вибрация и мы с очень большим трудом отрываемся. Сразу после этого начинается тряска, с одной стороны взрывается двигатель. Говорят, что вспышки были с обеих, но я видел только с одной. Самолет будто выруливает, то набирает высоту, то как будто спрыгивает вниз", - рассказал он.

Поляков не получил тяжелых травм.

"Нормально себя чувствую. У друга, по-моему, палец сломан, а так все хорошо, да. Сейчас вот на автобусе едем в сторону Жуковского. Наверное, минут 15 уже. Вокруг только это кукурузное поле. Мы далеко от аэропорта сели, минут 10 из зарослей выходили. Смотрю, до асфальтовой дороги метров 500 не дотянули, пропахали землю брюхом. На самом деле, спасибо пилотам и экипажу. Это чудо, что мы живы", - сказал он.

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