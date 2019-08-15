Бортовые самописцы Airbus A321 расшифруют за три дня

"Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", - сказал Нерадько. Он пояснил, что возгорания на воздушном судне не было, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет немного времени.

Утром в четверг 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский из-за попавших в двигатели самолета птиц. В результате двигатели отказали. Экипаж выполнил посадку воздушное судно без выпуска шасси на ближайшее кукурузное поле. Все пассажиры были эвакуированы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Как сообщает Главное управление МЧС по Московской области, в происшествии пострадали 74 человек, в том числе 19 детей. Один пострадавший госпитализирован.