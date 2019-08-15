Эксперт: Как испытываются двигатели самолета на птицестойкость

- Испытание любого авиационного двигателя на птицестойкость - сертификационное требование, - заявил Гордин. - По современным правилам, все двухдвигательные самолеты спокойно могут лететь с одним двигателем. Даже взлетать. Но что при этом опасно? Что при разрушении двигатель повредит летательный аппарат. К авиационному происшествию могут привести вылет за пределы двигателя не локализованных в его корпусе фрагментов или возгорание.

Опасен также обрыв двигателя из-за разрушения узла его крепления к самолету. Поэтому при попадании в двигатель крупной одиночной птицы он должен быть безопасно выключен. Особая опасность - стайные птицы. Они могут попасть одновременно в несколько двигателей, которые при этом должны сохранить необходимую тягу. Поэтому нормы летной годности предусматривают требование испытаний двигателя на попадание в него и стайных птиц разных размеров.

Также двигатель проверяется на стойкость к попаданию в него дождя, града, льда, а с недавнего времени и вулканической пыли. Одни из самых сложных испытаний - на обледенение. Необходимые условия имитируются в термобарокамере. Проверяется работа двигателя на всех режимах полета, контролируется его вибрационное состояние.

Между тем

Официальный комментарий компании Airbus о ситуации с посадкой A321:

- Мы осведомлены о произошедшем и находимся в тесном контакте с авиакомпанией. Airbus сотрудничает с авиационными властями и оказывает всю необходимую техническую поддержку. Комментарии по остальным вопросам считаем преждевременными до объявления официальных результатов расследования.