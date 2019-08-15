Частный самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Частный борт, следовавший из Москвы в Самару, успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

По информации ТАСС, у самолета отказала гидросистема. На борту, принадлежащем компании "Глобал Джет", находились три члена экипажа и четыре пассажира. Никто из них не пострадал.

Ранее, утром 15 августа, пассажирский самолет A321, выполнявший рейс Москва - Симферополь, совершил экстренную посадку в поле в Московской области сразу после взлета. По данным Минздрава, повреждения получили 23 человека.