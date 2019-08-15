МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки A321

"Комиссия сформирована, происшествие квалифицируется как катастрофа. Специалисты МАК выехали на место для осмотра самолета", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты подчеркивают: пока обо всем можно говорить только предварительно. Так, сообщается, что у самолета отказали оба двигателя. Причиной называется попадание в них птиц.

Экипаж смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. При посадке из него вытекла тонна топлива. Бортовые самописцы самолета не пострадали. Их отправили в МАК.