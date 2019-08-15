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15.08.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки A321

Текст: Наталия Ячменникова
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, произошедшего с самолетом А321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Напомним: он выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

"Комиссия сформирована, происшествие квалифицируется как катастрофа. Специалисты МАК выехали на место для осмотра самолета", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: vk.com/aviationfan
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Специалисты подчеркивают: пока обо всем можно говорить только предварительно. Так, сообщается, что у самолета отказали оба двигателя. Причиной называется попадание в них птиц.

Экипаж смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. При посадке из него вытекла тонна топлива. Бортовые самописцы самолета не пострадали. Их отправили в МАК.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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