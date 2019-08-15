Минздрав Подмосковья назвал число пострадавших при аварийной посадке Airbus

Медицинская помощь понадобилась 23 пассажирам самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в поле у деревни Рыбаки Раменского округа Подмосковья из-за попадания птиц в двигатель.

"Все пострадавшие доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии", - сообщает министерство здравоохранения Московской области. Среди пострадавших - 9 детей и беременная женщина, которую отпустили из больницы после обследования. В настоящий момент в больнице остается 22 человека, одна из них - в состоянии средней тяжести.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.