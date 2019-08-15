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15.08.2019 13:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пострадавшие при жесткой посадке А321 получат страховые выплаты

Текст: Евгений Гайва
Пострадавшим пассажирам при жесткой посадке в аэропорту Жуковский положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Ответственность авиакомпании "Уральские авиалинии" застрахована в АО "АльфаСтрахование".

Как пояснил президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, согласно действующему законодательству пассажиры общественного транспорта при причинении им вреда имеют право на получение выплат.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, которая утверждена постановлением правительства РФ №1164.

Пассажиру выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму без подтверждения фактических расходов на лечение.

"Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч рублей, в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в 1 тысячу рублей", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

Пострадавшим в результате происшествия для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату, документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения.

Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами как до, так и после завершения лечения - при наличии указанных документов, уточнили в ВСС.

Фото: ТАСС
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Закон, по которому, все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на получение страховых выплат, действует в России с 1 января 2013 года.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа совершил экстренную жесткую посадку в аэропорту Жуковский Московской области через 15 минут после вылета. В результате происшествия пострадали 23 пассажира.

Экономика Страхование Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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