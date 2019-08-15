В Подмосковье задержан мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской

В подмосковных Котельниках силовики задержали мужчину, устроившего стрельбу в местной парикмахерской, передает РИА Новости.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, мужчина ворвался в небольшой универмаг в доме по адресу микрорайон Белая Дача, 53 около 13:45. В этом здании находится мини-маркет, небольшое ателье и парикмахерская. К счастью, в тот момент, когда туда зашел злоумышленник, посетителей не было. Сотрудники сразу обратили внимание, что визитер выглядит подозрительно. Он явно был пьян, взвинчен, в руках - большая сумка. Именно из нее мужчина вытащил ружье, после чего открыл стрельбу. Он ни в кого не целился, пальнул в потолок, явно хотел просто "произвести впечатление". Ему это удалось: сотрудники универмага в страхе убежали, а стрелок заперся изнутри.

"Люди сообщили о подозрительных хлопках в Люберецкий отдел полиции, - рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД. - На место немедленно прибыли наряды экстренных служб".

Стрелка узнали довольно быстро. Это 51-летний местный житель Игорь, у него в ателье работала жена. Отсюда и родилась первая версия, что причина переполоха - семейная ссора. По всей видимости, Игорь с горя напился и пошел стрелять.

Ревнивец просидел в ателье несколько часов. Никаких требований не выдвигал, лишь однажды попросил у гвардейцев коньяк. Сообщение о его задержании поступили только в 20.00.