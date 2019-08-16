Эксперт: Не более 15% аэропортов имеют специалистов по защите от птиц

"Пока у нас вообще нет специалистов, которые могут провести качественный аудит орнитологического обеспечения безопасности аэропортов. Никакие учебные заведения таких специалистов не готовят, и специальных курсов тоже нет", - сказал Рыжов.

Тем не менее, это важный вопрос, который нужно решать, считает эксперт. Орнитологи, которые приходят на работу в аэропорты, имеют иной профиль подготовки, им требуется несколько лет, чтобы адаптироваться к системе. Нужно помочь им в профессиональной подготовке. "Стоит ввести на федеральном уровне какой-то стандарт хотя бы минимального уровня подготовки. С этим нужно определиться и затем его контролировать. Потому что от уровня подготовки тоже зависит результативность мероприятий по безопасности, проводимых на аэродромах", - сказал Рыжов.

В частности, программы подготовки специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности полетов или курсы могут быть введены в авиационных вузах, считает он.

Сейчас в России только появляется практика проведения аудита орнитологического обеспечения безопасности полетов профессиональными аудиторами, отметил эксперт. "Одно дело, когда приезжает инспектор из государственных органов, который, может быть, не обладает очень высоким опытом в этой области. А другое дело, когда приезжает эксперт, который знает все на очень глубоком уровне и начинает давать конкретные рекомендации по повышению уровня безопасности для конкретного аэропорта", - сказал Рыжов. Пока такие проверки не стоит вводить на обязательной основе, но можно готовить почву для их внедрения, отметил он.

Кроме того, необходимо обновлять законодательную базу в этой области. "В сфере орнитологического обеспечения безопасности полетов существует очень много регламентирующих документов. Но основной документ был создан 30 лет назад и с тех пор он не менялся", - подчеркивает эксперт. В частности, необходимо обновить регламент применения средств отпугивания птиц. "За 30 лет появилось очень много различных специализированных средства отпугивания птиц. Техника далеко шагнула вперед. Должен быть изменен регламент их применения. По крайней мере, нужно предусмотреть какую-то методическую основу для использования систем отпугивания птиц, рекомендации", - сказал Рыжов. По его мнению, это позволит правильно выстраивать работу по применению этих средств и повысить безопасность полетов.

В четверг, 15 августа самолет Airbus A321, выполнявший рейс Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. Причиной инцидента стало столкновение самолета на взлете со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, отчего те вышли из строя. Самолет пришлось сажать прямо на кукурузное поле с выключенными двигателями, полным баком топлива и убранными шасси.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все пассажиры и члены экипажа живы. По последним данным, за медицинской помощью обратилось около 80 человек. Была госпитализирована одна женщина.

Расследованием причин и обстоятельств инцидента занимается специально сформированная комиссия.