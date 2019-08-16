Однако при внимательном рассмотрении территории, прилегающей к аэропорту Жуковский, оказалось, что птицы в непосредственной близости к самолетам все-таки есть. Примерно в километре от аэродрома обнаружилась перегрузочная станция мусоровывозящей компании "Экотранс".

В феврале этого года компания привлекалась к ответственности за двухметровые навалы мусора, на которые против воли приходилось любоваться из иллюминаторов пассажирам Жуковского. Дело тогда даже передавалось в суд, после чего, как утверждают в подмосковном министерстве экологии и природопользования, ситуация на объекте нормализовалась: кучи стали поменьше, их начали укрывать сеткой. Но пока на станцию возят отходы, чайки отсюда никуда не денутся. "В окрестностях станции стаи были обнаружены", - заявил Интерфаксу зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Еще один адрес гнездования чаек рядом с транспортных хабом - свалка на берегу озера Глушица, расположенная менее чем в двух километрах от взлетной полосы. Захламленные земли числятся за двумя ООО, которые, в свою очередь, принадлежат местному депутату.

"Он занимался строительством, поэтому поначалу тут была просто куча строительных отходов, - рассказывает местный экологический активист Георгий Протасов. - А уж потом не без участия жителей свалка обросла и бытовым мусором".

Вопрос о ее ликвидации, утверждает Протасов, поднимался на каждой встрече общественности с главой и депутатами городского округа Жуковский, жители исписали тонны бумаги во все инстанции, жалуясь на экологический беспредел на берегах Глушицы. И здесь не обошлось без судов и штрафов, более того - часть территории у недобросовестного собственника была изъята и передана в муниципальную собственность. И даже началось какое-то благоустройство. Но! Случилось это через два года после того, как представитель общественной палаты Московской области Елена Гришина предупреждала местных чиновников: займитесь Глушицей!

Рядом аэропорт, а у вас тут - чайкины плантации. И Гришина - не орнитолог. Впрочем, чтобы связать стаи чаек с самолетами, орнитологом быть и не нужно. Если места гнездования расположены рядом со взлетной полосой, рано или поздно траектории живых и железных птиц пересекутся.

"С точки зрения миграции птичьих стай аэропорт Жуковский расположен весьма неудачно, - уточняют в пресс-службе областного Минэкологии. Вблизи аэропорта находится много водных объектов - помимо Глушицы, есть еще река Москва, озера Гидра, Генеральское, Игумное, Шиньево, река Чернавка, канал Хрипанька, где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты являются их естественной средой обитания". И добавляют: 16 августа, на следующий день после аварийной посадки самолета, выездная межведомственная комиссия, куда вошли представители Росприроднадзора, областного правительства и местной Жуковской администрации провела рейд в окрестностях аэропорта. Чаек видели, но не в таком количестве, чтобы они могли создать угрозу самолетам. Только ведь, чтобы дестабилизировать самолетный двигатель, сотен птиц и не нужно. Достаточно нескольких, точно попавших в "цель".

Тем не менее, определенные выводы после инцидента в Жуковском сделаны. Свалку у берегов Глушицы ликвидируют в следующем году. "Мы совместно с администрацией города Жуковский изыщем ресурсы для того, чтобы территория была убрана", - пообещал Куракин. По его подсчетам, на это понадобится порядка 100 миллионов рублей. Рассматривается также вопрос о том, чтобы перенести в другое место перегрузочную станцию "Экотранса". Причем, сакцентировал внимание журналистов Куракин, если с мусороперевозчиком не удастся договориться мирным путем, его отселят подальше от аэропорта принудительно.

Кстати

Кукурузное поле, на которое экстренно приземлился лайнер "Уральских авиалиний", принадлежит сельхозпредприятию "РусМолоко" и используется для выращивания кормовой базы для собственного поголовья коров. Сейчас предприятие подсчитывает убытки: часть урожая пострадала при жесткой посадке, еще больше выкосили, чтобы кукуруза, высота которой в настоящий момент достигает 3 метров, не мешала проведению следственных мероприятий. Точную сумму ущерба сельхозпроизводители назовут после того, как самолет уберут с поля.