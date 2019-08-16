Устроивший стрельбу в Котельниках раскаялся в преступлении

Мужчина, задержанный в Котельниках после того, как он открыл стрельбу в магазине, раскаялся в содеянном. Об этом он рассказал на допросе, материалы которого распространила пресс-служба областного ГУ МВД.

На видео мужчина утверждает, что раскаивается в совершенном преступлении. Причиной, толкнувшими его на этот шаг, он назвал сложный период в жизни. Также он отметил, что уже был судим и получил условный срок около 20 лет назад.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 7 лет", - отметили в пресс-службе.

Ранее в одном из магазинов подмосковного города Котельники мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Выстрелы были произведены в потолок. Никто из посетителей не пострадал. Позже стрелок забаррикадировался в помещении, но потом был задержан сотрудниками Росгвардии и полиции.