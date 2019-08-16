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16.08.2019 17:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диетолог рассказала об опасности домашнего подсолнечного масла

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В Ульяновске семь человек отравились неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в растительном масле кустарного производства, которое употребляли в пищу все отравившиеся. Увы, двое из них погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как выяснила газета "Вечерняя Москва" покупка подсолнечного масла домашнего производства может быть опасна по целому ряду причин. По мнению врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурии Диановой, если при изготовлении масла не будут соблюдены определенные санитарные и технологические требования, в продукт могут попасть различные бактерии, микроорганизмы или токсины, способные вызвать отравление.

Фото: REUTERS
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- Масло не является консервантом. Поэтому попадание в него любых микроорганизмов или их токсинов способно вызывать отравление. Здесь может иметь место так называемая болезнь грязных рук. Если масло делали дома, то вполне возможно, что немытыми руками его отжимали, не соблюдая технологии производства. В воздухе также может быть множество бактерий, оседающих на продукт, - пояснила Нурия Дианова в комментарии для "Вечерней Москвы". - Мы не знаем, каким было исходное сырье. В тех же семенах подсолнечника, если они перележали, могло развиться грибковое поражение. Ну и, конечно, имеют значение тара и условия хранения. Так что покупать масло на рынках нельзя категорически, лучше взять продукт крупных производителей, отвечающих за его качество и условия производства.

При этом вовсе отказываться от употребления подсолнечного масла в пищу диетолог не советует. Этот продукт содержит полезные для человека фосфолипиды. Однако ввиду высокой калорийности, употребление подсолнечного масла лучше ограничить двумя чайными ложками в день. Кроме того, Нурия Дианова не рекомендует использовать его для жарки.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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