СК завел дело после гибели двух жителей Ульяновска, отравившихся маслом

По факту массового отравления людей неизвестным веществом, содержавшимся предположительно в подсолнечном масле, ульяновские следователи возбудили уголовное дело. Об этом "РГ" сообщил представитель регионального следственного управления Сергей Тынников.

- Дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 238 Уголовного кодекса: производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, двое из семи пациентов, госпитализированных с признаками отравления, скончались. Всех отравившихся связывали родственные или служебные отношения, и все они употребляли в пищу подсолнечное масло кустарного производства, изготовленное главой семейства. По одной из версий, в масло каким-то образом мог попасть крысиный яд, однако достоверно говорить о том, какой именно токсин привел к массовому отравлению, можно будет только по итогам экспертизы.

Двое из отравившихся - несовершеннолетние дети. По данным ульяновского СУ СК, их жизни сейчас вне опасности.