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16.08.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских "Крестах"

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Вдобавок к многочисленным фактам нарушений со стороны администрации петербургского СИЗО-1 проходящая в эти дни проверка центрального аппарата ФСИН России выявила также случаи вымогательств и избиений заключенных. Об этом РИА Новости сегодня заявил заместитель главы ведомства Валерий Бояринев.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Также работа комиссии выявила, по словам Бояринева, преступную безответственность и случаи превышения служебных полномочий сотрудниками "Крестов". В ходе расследования будет установлена роль в произошедшем руководства управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На следующей неделе руководителю ФСИН РФ членами комиссии будет представлен доклад, на основании которого ожидается принятие процессуальных и кадровых решений.

Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. Проверкой ситуации, сложившейся в "Крестах", также занялись в аппарате петербургского омбудсмена.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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