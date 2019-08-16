Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских "Крестах"

Вдобавок к многочисленным фактам нарушений со стороны администрации петербургского СИЗО-1 проходящая в эти дни проверка центрального аппарата ФСИН России выявила также случаи вымогательств и избиений заключенных. Об этом РИА Новости сегодня заявил заместитель главы ведомства Валерий Бояринев.

Также работа комиссии выявила, по словам Бояринева, преступную безответственность и случаи превышения служебных полномочий сотрудниками "Крестов". В ходе расследования будет установлена роль в произошедшем руководства управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На следующей неделе руководителю ФСИН РФ членами комиссии будет представлен доклад, на основании которого ожидается принятие процессуальных и кадровых решений.

Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. Проверкой ситуации, сложившейся в "Крестах", также занялись в аппарате петербургского омбудсмена.