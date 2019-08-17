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17.08.2019 16:09
Рубрика: В мире

Армия и оппозиция Судана подписали Конституционную декларацию

Текст: Александр Саможнев

Переходный Военный совет Судана и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" подписали Конституционную декларацию в Хартуме. Документ основывается на знаковом соглашении о разделе власти от 17 июля и предусматривает создание совместного военно-гражданского правящего органа для наблюдения за формированием переходного гражданского правительства и парламента на трехлетний переходный период. Об этом сообщает телеканал France24.

Лидер протестного движения Ахмед Раби и заместитель главы правящего Военного совета генерал Мохамед Хамдан Дагло подписали декларацию на торжественной церемонии, в которой приняли участие Африканский Союз и эфиопские посредники.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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"Мы перевернули тяжелую страницу истории Судана, подписав это соглашение", - сказал Дагло. В зале раздались громкие аплодисменты, когда представители обеих сторон пожали друг другу руки. Тысячи ликующих людей вышли на улицы суданской столицы, чтобы отпраздновать историческое для страны событие.

Переговоры неоднократно прерывались насилием в отношении демонстрантов, которые выступали в поддержку гражданского правления. Люди в военной форме разогнали 3 июня протестный лагерь возле штаба армии в Хартуме. По некоторым данным, в столкновении погибли не менее 127 человек.

Напомним, масштабные акции протеста, вызванные тяжелейшей экономической ситуацией, продолжались в Судане несколько месяцев. В апреле армия взяла управление в свои руки, отстранив от должности правившего тридцать лет Омара аль-Башира. Политик должен предстать перед судом 17 августа.

В мире Африка Судан Смена власти в Судане
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