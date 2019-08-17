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17.08.2019 13:32
Рубрика: Происшествия

МАК продолжает расшифровку бортовых самописцев А321

Текст: Екатерина Ясакова
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что продолжает разбираться с данными бортовых самописцев самолета А321, аварийно севшего 15 августа в кукурузном поле.

"Говорить об окончании расшифровки самописцев преждевременно", - рассказал ТАСС источник в ведомстве.

Фото: EPA
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, сумевшим предотвратить катастрофу, когда самолет столкнулся с птицами, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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