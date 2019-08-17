МАК продолжает расшифровку бортовых самописцев А321

"Говорить об окончании расшифровки самописцев преждевременно", - рассказал ТАСС источник в ведомстве.

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, сумевшим предотвратить катастрофу, когда самолет столкнулся с птицами, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.