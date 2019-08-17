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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд

Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.

Фото: iStock
Диетолог рассказала об опасности домашнего подсолнечного масла

"Было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производное кумарина", - заявил заведующий токсикологическим отделением ОКЦ специализированных видов медпомощи Игнат Пономаренко, слова которого в телеэфире приводит РИА Новости.

Речь идет о веществе, входящем в основу кумарина - яда от грызунов.

Напомним, масло, от употребления которого уже скончались два человека, в домашних условиях произвел местный пенсионер. В отношении него возбуждено уголовное дело, остатки сделанного им масла изъяты. Все отравившиеся - родственники или знакомые пенсионера.

В Самаре умер гражданин Узбекистана, пострадавший в массовом отравлении

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