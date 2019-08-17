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17.08.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: После залпового ливня улицы Сочи превратились в реки

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Более 70 миллиметров осадков единовременно выпало в Сочи за прошедшую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Несколько улиц города, а также участки федеральной трассы оказались подтоплены. Так, сами горожане рассказывают, что в реки превратились трассы в микрорайоне Бытха, затопило Навагинскую. Было затруднено движение и в поселке Вардане Лазаревского района на федеральной трассе Джубга - Сочи. В Сети появились видео улиц, которые превратились в стремительные реки. Залило пляжи, рядом с одним из них расположена небольшая река, которая впадает в море. Из-за дождя в ней поднялся уровень воды, и она превратилась в бурный поток.

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Между тем в администрации города сообщают, что системы жизнеобеспечения нарушены не были. В МЧС также не поступали заявки от жителей, дома которых затопило. Ситуацию на курорте мониторят круглосуточно. Вчера были подготовлены необходимые силы и средства для эвакуации.

Как сообщала "РГ", 16 августа в городе объявили штормовое предупреждение. Власти заявили о возможном ударе стихии , пострадать из-за которого особенно может Лазаревский район. Людей предупредили о формировании смерчей в Черном море и попросили на выходных не ходить в горы и не отдыхать у моря.

"Сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горной зоне", - добавили в мэрии.

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