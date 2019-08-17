Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасной отметки

В четырех реках Сочи из-за залпового ливня, который прошел сегодня утром, уровень воды поднялся до неблагоприятных и опасных отметок.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, речь идет о реках Западный Дагомыс, Псоу, Хоста и Херота. Однако из берегов они не вышли, и затопленных домов и дворов нет.

Сейчас три машины работают на откачке воды на улицах Азовская, Несербская и на автодороге в селе Веселое.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, ситуация контролируется ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в мэрии Сочи сообщили, что неблагоприятная погода продлится в городе до 19 августа. Помимо ливней возможны смерчи в море и сходы селей в горах. Жителям и гостям рекомендовали не отдыхать на море и не отправляться в горы.