В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

Предприятия химической промышленности на севере Крыма должны постепенно остановить производство, а им на смену могут прийти высокотехнологичные предприятия ВПК. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

- Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире (титан, сода и бром - Прим.ред.), - отметил Шеремет. - Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове.

Как считает Шеремет, в будущем в Армянске и Красноперекопске можно было бы разместить военно-промышленный кластер, который выполнял бы госказаы Минобороны РФ.

- В производстве военно-промышленного комплекса задействовано огромное количество персонала, поэтому количество рабочих мест в этом случае будет сопоставимо с нынешними химическими производствами, - считает Шеремет.

Напомним, предприятие "Крымский титан" в Армянске привлекло к себе внимание в конце лета 2018 года, когда из-за пересыхания технологических кислотных водоемов жилые кварталы накрыло сернистым ангидридом. Местные жители потеряли выращенный урожай и начали массово обращаться к врачам с жалобами на першение в горле и аллергические реакции. Завод был полностью остановлен. Дошкольников и школьников было решено срочно вывезти на крымские курорты до стабилизации экологической ситуации. Было принято решено пробурить скважины и заполнять из них отстойники "Титана", чтобы исключить выветривание химических веществ.

На вчерашнем выездном совещании Совмина РК заявлено, что сейчас ведется непрерывная подача пресной воды в кислотонакопитель из 16 скважин. Бурятся еще три скважины. Мониторинг атмосферного воздуха в Армянске и селе Перекоп - в одном и полутора километрах от кислотонакопителя - показывает, что ПДК хлористого водорода и сернистого ангидрида не зафиксировано.