Экс-депутат Рады рассказал об уничтоженном производстве в стране

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о потере Украиной остатков своей промышленности. В частности, речь идет о Харьковском КБ по машиностроению имени Морозова.

Как написал Мураев в Facebook, предприятие фактически оставили без заказов на изготовление новой техники и без денег для разработки перспективных образцов. По словам политика, в последние годы ведется покупка импортных комбайнов, тракторов и строительной техники. Это наносит ущерб украинским производителям и убивает научно-техническое будущее страны.

Ранее отмечалось, что производство автомобилей на Украине в марте сократилось более чем на 30 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Падение производства отмечается уже не первый год. За весь 2018 год было выпущено 5660 легковых автомобилей - на 22 процента меньше, чем в 2017-м.

Между тем

Прекращение иностранной финансовой поддержки и миграция трудоспособного населения за рубеж способны привести к серьезным проблемам в экономике Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала PolitWera высказал Сергей Саливон, являющийся директором департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.