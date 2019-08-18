Команды Союзного государства показали профессионализм на АрМИ-2019

Виртуозное профессиональное совершенство доказали на V Армейских международных играх, завершившихся накануне в подмосковном Алабино, военнослужащие Союзного государства. Российская команда была вне конкуренции на протяжении всех игр, лидируя в общем зачете, констатируют военные эксперты.

А команда Беларуси накануне стала серебряным призером в итоговой финальной эстафете конкурса "Танковый биатлон", уступив высшую награду сборной России, которая установила новый рекорд скорости - 84 км/ч. Третье место в заключительном виде этих соревнований присуждено команде Казахстана.

Армейские международные игры, констатирует БЕЛТА, организаторами которых выступает Министерство обороны России, стали самыми масштабными за годы их проведения. С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходили эти авторитетные учебно-боевые состязания военнослужащих. В них приняли участие 223 команды из 39 стран. Пять государств - Франция, США, Словакия, Турция и Мексика делегировали на игры своих наблюдателей.

Самые необычные состязания, полагают военные обозреватели, прошли на Эльбрусе, где командам предстояло покорить горные вершины. Зато на просторах монгольских степей состоялся зрелищный конный марафон, а в Иране огромный интерес вызвал конкурс военных водолазов "Глубина".

Общая численность участников соревнований - более пяти тысяч военнослужащих, которые демонстрировали свое мастерство в 32 конкурсах по полевой, воздушной, воздушно-десантной и морской выучке, сообщает местные источники.

Абсолютными чемпионами, как уже сообщал "СОЮЗ", стали белорусские мастера в конкурсе "Снайперский рубеж". Первое место заняли наши соседи и в конкурсе "Полярная звезда". Разведчики продемонстрировали в нем профессиональные действия при преодолении заминированного участка местности, стрельбе ночью и в составе группы, в выполнении упражнения "Налет", при отходе после выполнения задач и эвакуации группы.

Стоит напомнить, что помимо "Танкового биатлона" белорусские военнослужащие взяли серебро и в состязании "Десантный взвод". Сборная команда сил специальных операций соревновалась в полевой выучке с более 400 военнослужащими десантных подразделений стран-участниц, выступавших в составе 21 команды.

Такую же позицию в турнирной таблице заняли военнослужащие РБ, участвовавшие в конкурсе "Инженерная формула". Армейские специалисты оказались в тройке лучших, продемонстрировав профессионализм в использовании спецтехники, гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров.

Не менее достойно выступили военные автомобилисты в конкурсе "Военное ралли", разделив третье место с командой из Сербии. Экипажи военной автомобильной техники состязались в индивидуальной гонке и огневом этапе, гонке с преследованием и командной гонке.

Второе место в упорной борьбе заняла белорусская команда и в конкурсе "Безопасный маршрут". Участники выполнили все условия состязаний, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск. Отличились на состязаниях и белорусские кинологи. Они разделили серебро с военнослужащими из Узбекистана в состязании "Верный друг". А армейские повара Беларуси удержали за собой вторую ступеньку пьедестала в конкурсе "Полевая кухня".