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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Даничев Фото: Алексей Даничев
Фото: Алексей Даничев

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина и его бригады в матче чемпионата России против "Зенита" (0:0).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Напомним: после поединка форвард питерцев Артем Дзюба раскритиковал работу рефери, назвав его "лучшим игроком встречи". По мнению капитана нашей сборной, "судейство было позорным". Матюнин не засчитал два гола "сине-бело-голубых".

"Ну конечно, это позор. То, что мы в меньшинстве, а Смольникова не удаляют и желтые им не показывают, когда люди катятся двумя ногами - это не позор? Давайте не будем говорить об этом. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было нормально? Мы молчим, ничего не говорим", - сказал Глушаков журналистам в смешанной зоне.

Отметим, что работой судей остался недоволен не только Дзюба, но и главные тренеры "Зенита" и "Ахмата" - Сергей Семак и Рашид Рахимов соответственно.

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