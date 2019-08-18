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18.08.2019 10:44
Рубрика: Власть

Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам

Россия по-прежнему готова вести диалог с США по ракетам средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Он отметил, что наша страна не будет размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока это не сделают Штаты.

Фото: Министерство обороны РФ
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- Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США - прим.) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там, - цитирует ТАСС слова министра, сказанные в эфире "России 24".

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон приступил к консультациям относительно планов размещения ракет средней дальности в АТР. Основными кандидатами на создание ракетной базы являются союзники США в регионе - Япония, Южная Корея и Австралия.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Действия США могут вернуть гонку вооружений. Об этом предостерег Владимир Путин в заявлении в связи с выходом США из ДРСМД. Президент призвал Вашингтон возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. В случае получения информации о том, что США приступили к производству соответствующего оружия, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет, подчеркнул он.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, выходом из договоров об ограничении вооружений Вашингтон пытается добиться доминирования в любой точке мира, но этого допускать нельзя.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Выход США из договора о РСМД
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