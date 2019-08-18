В России запатентовали дешевый китайский электрокроссовер

Изображение электрического кроссовера Dongfeng Fengon E3 появилось в базе Федерального института промышленной собственности.

Речь идет о настоящем "бюджетнике" на рынке электрических SUV. В Китае автомобиль презентовали в апреле накануне Шанхайского автосалона. И сейчас две его комплектации можно купить за 100 и 150 тысяч юаней, то есть примерно за 1 и 1,5 млн рублей. Правда, с учетом субсидий, которые Китайская Народная Республика использует для стимулирования рынка электрокаров.

Машина использует электродвигатель мощностью 163 л.с. с максимальным крутящим моментом 300 Нм. Он работает от литиевой батареи емкостью 53 кВт•ч, которая обеспечивает пробег в 405 км. Правда, по европейской системе подсчете получится меньше. От обычной сети аккумулятор заряжается 8 часов.

"РГ" нередко публикует изображения ФИПС, и каждый раз оговаривает, что патент не означает вероятность появления машины в России. Защищать внешность новинок от плагиата - общемировая практика. Тем более что в дизайне Dongfeng Fengon E3 есть интересные решения. В частности, излом подоконной линии на задней двери или хромированный элемент оригинальной формы на переднем бампере. Но в данном случае отсутствие перспектив у модели для российского рынка более чем очевидно. По крайней мере, в ближайшие несколько лет - пока рынок электрокаров у нас крайне скуден. Да и о субсидиях нашим потребителям речь тоже не идет, а значит китайский "бюджетник" окажется не таким уж и дешевым.

В настоящий момент Dongfeng торгует в России кроссоверами AX7 и семиместным 580. До конца года ожидается также компактный AX4.