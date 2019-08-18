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18.08.2019 00:38
Рубрика: Легковые авто

В России запатентовали дешевый китайский электрокроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: Фото: www1.fips.ru Фото: Фото: www1.fips.ru
Фото: Фото: www1.fips.ru

Изображение электрического кроссовера Dongfeng Fengon E3 появилось в базе Федерального института промышленной собственности.

Фото: Пресс-служба Haval
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Речь идет о настоящем "бюджетнике" на рынке электрических SUV. В Китае автомобиль презентовали в апреле накануне Шанхайского автосалона. И сейчас две его комплектации можно купить за 100 и 150 тысяч юаней, то есть примерно за 1 и 1,5 млн рублей. Правда, с учетом субсидий, которые Китайская Народная Республика использует для стимулирования рынка электрокаров.

Машина использует электродвигатель мощностью 163 л.с. с максимальным крутящим моментом 300 Нм. Он работает от литиевой батареи емкостью 53 кВт•ч, которая обеспечивает пробег в 405 км. Правда, по европейской системе подсчете получится меньше. От обычной сети аккумулятор заряжается 8 часов.

Фото: Пресс-служба Geely.
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"РГ" нередко публикует изображения ФИПС, и каждый раз оговаривает, что патент не означает вероятность появления машины в России. Защищать внешность новинок от плагиата - общемировая практика. Тем более что в дизайне Dongfeng Fengon E3 есть интересные решения. В частности, излом подоконной линии на задней двери или хромированный элемент оригинальной формы на переднем бампере. Но в данном случае отсутствие перспектив у модели для российского рынка более чем очевидно. По крайней мере, в ближайшие несколько лет - пока рынок электрокаров у нас крайне скуден. Да и о субсидиях нашим потребителям речь тоже не идет, а значит китайский "бюджетник" окажется не таким уж и дешевым.

В настоящий момент Dongfeng торгует в России кроссоверами AX7 и семиместным 580. До конца года ожидается также компактный AX4.

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