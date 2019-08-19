Нетаньяху о поступке жены в Киеве: Мы изобрели способ привлекать внимание

Способом привлекать внимание израильских СМИ к международным визитам руководителей государства в шутку назвал инцидент с караваем в Киеве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, после прибытия на Украину делегации из Израиля его супруга не стала есть предложенный ей "хлеб с солью", выбросив кусочек на землю. Политик призвал не искать в этом поступке супруги признаков неуважения к стране-хозяйке. Он обратил внимание на наряд, в котором с трапа самолета сошла Сара

"Она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Именно из уважения к Украине", - приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Премьер-министр пошутил, что этот исторический, по его мнению, визит остался бы вне внимания израильских СМИ, если бы не инцидент с хлебом. Похожая история ранее произошла во время посещения Иерусалима японским коллегой Синдзо Абэ. Дескать, о нем писали в прессе только из-за кулинарного скандала - там подали блюдо в виде туфли. "Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим", - иронично заявил Нетаньяху.