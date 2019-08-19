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19.08.2019 15:17
Рубрика: Российский автопром

Nissan показал новый Juke на официальных фото

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Через две недели Nissan представит миру новое поколение кроссовера Juke, который десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV. В компании обещают, что новинка сочетает в себе индивидуальность, впечатляющие характеристики и высочайший уровень подключения.

Несмотря на то, что Nissan Juke заклеен в плёнку с необычным рисунком, узкую головную оптику он скрыть не в силах, круглые фары под ней сохранились. Заметна характерная линия выштамповки, берущая начало над верхним краем заднего фонаря и ниспадающая через ручку передней двери к арке колеса. Также можно отметить, что линия крыши новинки стала несколько круче, чем у предшественника, и приблизила модель к классу кросс-купе.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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В Nissan сообщили, что модель стала больше, "чтобы обеспечить большую вместимость и повысить тем самым комфорт водителя и пассажиров". При этом, заявили в пресс-службе, кроссовер не растерял своей манёвренности и драйва. Известно, что Juke - третья модель компании, оснащённая комплексом автономного вождения ProPilot.

По предварительным данным, в моторную гамму войдут турбированные бензиновые моторы объёмом 1.0 и 1.3 литра, 1.5-литровый дизель. Самая мощная версия может получить 200-сильный турбоагрегат объёмом 1.6 литра.
Мировая премьера Nissan Juke состоится 3 сентября 2019 года.

В России Nissan Juke можно купить с безальтернативным 117-сильным бензиновым мотором 1.6 литра и вариатором, привод - только передний. Цена на кроссовер начинается от 1 220 000 рублей. Новое поколение модели в нашей стране продаваться не будет.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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#Nissan