Названа причина аварии на Калининской АЭС

Причиной аварии на Калининской АЭС в Тверской области стало повреждение изоляции в высоковольтном распределительном устройстве, приведшее к короткому замыканию.

К такому выводу пришла комиссия Ростехнадзора. Официальное заключение опубликовано на сайте службы

Напомним, ранним утром 18 июля произошло короткое замыкание в трансформаторе тока 750-киловольтной линии. Автоматическая защита выключила первую систему шину распределительной станции - она преобразует выработанную АЭС электроэнергию перед отправкой ее в национальную энергосистему России. Одновременно сработала автоматика, полностью заглушившая два из трех работавших реакторов станции. Еще один энергоблок остался на холостом ходу.

Две идущие от АЭС высоковольтные линии оказались обесточены, рабочая частота в ЕЭС России упала ниже допустимого предела. Спустя восемь минут после аварии диспетчеры дали команду запустить 12 энергоблоков шести тепловых электростанций в четырех регионах РФ. Еще через 13 минут рабочая частота вернулась в штатный диапазон.

На следующий день были запущены в работу два энергоблока АЭС. Третий реактор вывели на номинальную мощность 20 июля.

Справка "РГ"

Калининская АЭС находится на севере Тверской области у города Удомля. Станция состоит из четырех энергоблоков с водо-водяными реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 4000 мегаватт.