Самую длинную в России "сплошную" уберут

Департамент дорожной деятельности Воронежской области планирует в сентябре изменить разметку на трассе Воронеж-Нововоронеж, где в начале июня появилась самая длинная в стране "сплошная". Ее протяженность - почти 40 километров.

- Разметка себя оправдала - за два с половиной месяца работы новой дорожной схемы на этом участке не произошло ни одной трагедии при том что трасса всегда была аварийной. За девять лет до этого здесь погибли более 100 человек, 300 пострадали. Результат эксперимента хороший, но нехорошие отзывы от водителей, которым приходится ехать со скоростью 60-70 километров в час. Посмотрим, какая дисциплина будет у водителей после изменения разметки, - рассказал директор департамента Максим Оськин.

На трассе появятся шесть разрывов в "сплошной" - там можно будет совершить обгон или развернуться. Больше мест для обгона устроить нельзя - трасса неровная, с большим перепадом высот, объяснили чиновники.

Напомним, широкую разделительную полосу в стиле "островок безопасности" нанесли на дорогу из областного центра в Нововоронеж 10 июля. Через несколько дней соцсети наполнились возмущенными комментариями водителей по поводу самой длинной "сплошной" в России. Одна полоса в каждом направлении и большое количество грузовиков снизили скорость потока до неприемлемых величин. Законной возможности обогнать идущий впереди транспорт не осталось - заезд на "островок" приравнивается к пересечению двойной сплошной разметки и сурово карается: от штрафа в 5000 рублей до лишения прав на полгода.