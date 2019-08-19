Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Nissan показал новый Juke на официальных фото 15:17
В который раз: блогеры рассказали о судьбе новой Lada 4x4 14:10
Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом": альтернативная версия 11:55
В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей 10:48
19.08.2019 16:23
Рубрика: Дороги

Самую длинную в России "сплошную" уберут

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Наталья Яковлева/vk.com Фото: Наталья Яковлева/vk.com
Фото: Наталья Яковлева/vk.com

Департамент дорожной деятельности Воронежской области планирует в сентябре изменить разметку на трассе Воронеж-Нововоронеж, где в начале июня появилась самая длинная в стране "сплошная". Ее протяженность - почти 40 километров.

Фото: Photoxpress.ru
Минтранс разработает новые правила расстановки дорожных камер

- Разметка себя оправдала - за два с половиной месяца работы новой дорожной схемы на этом участке не произошло ни одной трагедии при том что трасса всегда была аварийной. За девять лет до этого здесь погибли более 100 человек, 300 пострадали. Результат эксперимента хороший, но нехорошие отзывы от водителей, которым приходится ехать со скоростью 60-70 километров в час. Посмотрим, какая дисциплина будет у водителей после изменения разметки, - рассказал директор департамента Максим Оськин.

На трассе появятся шесть разрывов в "сплошной" - там можно будет совершить обгон или развернуться. Больше мест для обгона устроить нельзя - трасса неровная, с большим перепадом высот, объяснили чиновники.

Напомним, широкую разделительную полосу в стиле "островок безопасности" нанесли на дорогу из областного центра в Нововоронеж 10 июля. Через несколько дней соцсети наполнились возмущенными комментариями водителей по поводу самой длинной "сплошной" в России. Одна полоса в каждом направлении и большое количество грузовиков снизили скорость потока до неприемлемых величин. Законной возможности обогнать идущий впереди транспорт не осталось - заезд на "островок" приравнивается к пересечению двойной сплошной разметки и сурово карается: от штрафа в 5000 рублей до лишения прав на полгода.