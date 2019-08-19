Артем Вахитов стал послом Всемирного фестиваля ТАФИСА

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Артем Вахитов стал очередным послом I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Спортсмен посетил первый в Ульяновске полупрофессиональный турнир по тайскому боксу.

Артем Вахитов - прославленный российский спортсмен, завоевавший несколько почетных титулов на мировых и европейских чемпионатах по тайскому боксу и кикбоксингу. 18 августа он посетил Ульяновск в качестве почетного гостя первого в городе полупрофессионального турнира по тайскому боксу, организованного в поддержку I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА.

В ходе торжественного открытия турнира председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин вручил Вахитову сертификат посла фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Спортсмен, в свою очередь, заявил, что обязательно приедет на фестиваль и примет в нем активное участие.

- Мероприятия, подобные тому, что готовятся провести в Ульяновске в сентябре, способствуют популяризации спорта вообще и боевых единоборств в частности. И я очень этому рад - потому что считаю, что спорт обязательно должен присутствовать в жизни каждого человека, даже если он не намерен заниматься им профессионально, - отметил Артем Вахитов. - Спорт закаляет не только тело, но и дух, характер, помогает расширить круг общения. Качества, которые приобретает человек, занимаясь спортом, помогают ему развиваться в любой сфере жизни.

Спортсмен также отметил, что в последние годы тайский бокс в России стремительно набирает популярность, а наши спортсмены все чаще покоряют верхние ступени пьедесталов. Так, на прошедшем в Таиланде чемпионате мира российская команда победила в общекомандном зачете, обойдя даже хозяев первенства - родоначальников муай-тай.

Артем Вахитов признался, что секрет его побед - в упорных ежедневных многочасовых тренировках. Рассказывая о своих планах, спортсмен сообщил, что был бы не прочь попробовать себя в профессиональном боксе.

Напомним, I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске с 13 по 17 сентября. В фестивале примут участие более тысячи спортсменов почти из 30 стран мира. Гости покажут экзотические национальные единоборства, в числе которых бразильская капоэйра, разработанная в Израиле система рукопашного боя крав-мага, французское боевое искусство сават и многие другие.

В профессиональную программу I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА вошли бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан каратэ, киокусинкай каратэ, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, кудо, курэш. На площадках в Ульяновске и Димитровграде пройдут мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также руководителей всероссийских спортивных федераций. В Ульяновск приедут звезды боевых искусств. Среди них основатель каратэ Фудокан Илья Йорга и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси. Почетным гостем фестиваля станет также известный спортсмен и голливудский актер Олег Тактаров.

Главными площадками фестиваля станут Соборная площадь, Аквамолл, ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена", а также главные спортивные объекты Ульяновска и Димитровграда.

Организаторами Фестиваля выступают правительство Ульяновской области, Международная организация "Спорт для всех". Официальный сайт фестиваля - ultafisa.com.