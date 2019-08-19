Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 35 человек

В Перми 35 человек госпитализированы после аварии с автобусом. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось о 34 пострадавших. Из 59 пассажиров, попавших в ДТП в минувшую субботу на Гайве, в больницу попали 35, из них 10 детей. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одна женщина погибла.

Напомним, что 17 августа автобус 53 маршрута врезался в бетонную стену возле остановки Лесозавод. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела. Расследование ведут СК и полиция. Всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации.