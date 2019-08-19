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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 34 человек

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: СК РФ по Пермскому краю Фото: СК РФ по Пермскому краю
Фото: СК РФ по Пермскому краю

Еще одного ребенка госпитализировали после аварии с автобусом в Перми. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.

Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
В Перми возбудили два дела о смертельном ДТП с автобусом

Первоначально сообщалось, что в ДТП с автобусом 53 маршрута на Гайве пострадало девять детей. Но по информации минздрава сейчас их уже десять, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что 17 августа автобус под управлением 39-летнего водителя врезался в бетонную стену на улице Новогайвинской. В салоне находилось 59 пассажиров, из которых госпитализированы 34 человека. Одна женщина во время ДТП погибла.

По факту аварии возбуждены два уголовных дела. Преступление, предусмотренное статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), расследует СК РФ по Пермскому краю. Второе дело, возбужденное по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), ведет полиция.

Водитель автобуса, попавшего в ДТП, задержан. Он тоже получил травмы и сейчас проходит лечение в больнице под полицейской стражей.

Происшествия ЧП ДТП Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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