Ульяновский министр рассказала о личности убитой подростком матери

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова положительно охарактеризовала мать, убитую собственным сыном вместе с еще четырьмя близкими родственниками. Об этом со ссылкой на чиновницу сообщило РИА Новости.

Как отметила Касимова, несколько лет назад женщина имела проблемы с алкоголем, но успешно решила их.

- Раньше она выпивала и была поставлена на контроль в органах соцзащиты. Но потом пролечилась, вообще перестала употреблять алкоголь и была снята с контроля, - заявила Ольга Касимова. - В последнее время никаких нареканий к ней не было, дети всегда были ухоженные, накормленные, в доме был порядок, вопросов по воспитанию к ней не возникало. Она получала положительные характеристики, как от родственников, так и от соседей.

Напомним, по данным СК, в ночь на 18 августа в селе Патрикеево подросток с помощью топора расправился с собственной матерью, бабушкой, дедушкой, а также четырехлетними братом и сестрой. Затем молодой человек покончил с собой, оставив предсмертную записку.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ - "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Власти Ульяновской области пообещали взять на себя расходы по организации похорон всех членов семьи, погибших в результате расправы в селе Патрикеево.