Ульяновские власти оплатят похороны убитой подростком семьи

Власти Ульяновской области возьмут на себя расходы по организации похорон членов семьи, погибших в результате расправы в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве социального благополучия.

По словам представителя ведомства, речь идет о выделении 260 тысяч рублей из областного бюджета на организацию похорон всех шести погибших членов семьи. Кроме того, специалисты связались с родственниками погибших, чтобы выяснить, в какой материальной, социальной и психологической помощи они нуждаются. Собеседница "РГ" также сообщила, что ранее многодетной семье, в которой произошла трагедия, оказывалась помощь по линии управления социальной защиты.

Напомним, в ночь на 18 августа 16 летний подросток с помощью топора расправился с собственной матерью, бабушкой, дедушкой, а также четырехлетними братом и сестрой, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку.

Как рассказал "РГ" заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков, отец подростка, живший отдельно, "пребывает в шоке после известия о случившемся". Также Люльков добавил, что с отцом убитых младших детей установить связь пока не удалось.