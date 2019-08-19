Состояние арестованного в США летчика Ярошенко резко ухудшилось

Состояние здоровья летчика Константина Ярошенко стало резко ухудшаться, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Викторию, живущую в Ростове. По ее словам, американские врачи не оказывают Константину нужную медицинскую помощь, в результате сейчас он едва может передвигаться самостоятельно.

Виктория Ярошенко рассказала, что муж уже почти две недели пытается лечиться самостоятельно. "У него ужасно болит нога, ходить очень тяжело", - уточнила женщина.

Напомним, в 2011 году американские власти обвинили российского летчика в попытке провоза из Либерии наркотических веществ и приговорили его к 20 годам лишения свободы. Сам Ярошенко и его адвокаты вину полностью отрицали, неоднократно назвав расследование провокацией, а так называемые доказательства - сфабрикованными.

У Ярошенко вообще серьезные проблемы со здоровьем. В мае 2019 года в тюремной больнице ему удалили несколько доброкачественных опухолей желудка. До этого он долгое время жаловался на то, что не может нормально принимать пищу из-за болей. И только спустя время было проведено исследование, которое выявило онкологию.

Ранее российские власти предлагали обменять Ярошенко на американских заключенных, но США отказались.