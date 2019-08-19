В Госдуме считают, что США заранее готовились к выходу из ДРСМД

Ранее американское военное ведомство сообщило об испытании неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором.

"Испытания данной ракеты в очередной раз подтверждает, что США нарушали договор РСМД и заранее готовились выйти из него в одностороннем порядке", заявил Швыткин РИА Новости. "Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности", - добавил он.

Напомним, ДРСМД перестал действовать 2 августа по инициативе США. Россия приостановила свое участие в договоре, но с возможностью возвращения по решению главы государства.