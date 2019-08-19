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Рубрика: В мире

В Госдуме считают, что США заранее готовились к выходу из ДРСМД

Текст: Галина Мисливская
США заранее готовились к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом, по его мнению, свидетельствует испытание запрещенной договором РСМД ракеты.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ранее американское военное ведомство сообщило об испытании неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Испытания данной ракеты в очередной раз подтверждает, что США нарушали договор РСМД и заранее готовились выйти из него в одностороннем порядке", заявил Швыткин РИА Новости. "Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности", - добавил он.

Напомним, ДРСМД перестал действовать 2 августа по инициативе США. Россия приостановила свое участие в договоре, но с возможностью возвращения по решению главы государства.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Выход США из договора о РСМД
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