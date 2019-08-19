Возобновились работы по укреплению Нотр-Дама после пожара

Рабочие в Париже возобновили ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам. Об этом сообщает "Газета.ru".

Напомним, работы в соборе были приостановлены префектом столичного региона Иль-де-Франс Мишелем Кадо 25 июля из-за опасности отравления строителей свинцом - огромное его количество расплавилось во время пожара.

Сейчас ради безопасности рабочих им предоставлены дезинфицирующие коврики, душ, одноразовая одежда, а также установлены строгие правила пропуска на объект.

Планируется, что рабочие возведут крепежные арки и временные перекрытия и демонтируют строительные леса вокруг шпиля.

Полномасштабная реставрация собора Парижской Богоматери начнется не раньше первой половины 2020 года.

На прошлой неделе Министерство культуры Франции заявило о том, что угроза обрушения собора до сих пор окончательно не ликвидирована.