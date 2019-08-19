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Xiaomi готовит новый дешевый Redmi Note 8. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
19.08.2019,  
15:48
Фото: Федор Казаков/РГ Фото: Федор Казаков/РГ
Фото: Федор Казаков/РГ

29 августа компания Xiaomi официально презентует 70-дюймовый телевизор, который будет продаваться под брендом Redmi. Информацию об этом официально подтвердил глава Redmi Лэй Цзюнь на свой странице в соцсети Weibo, пишет Gizmochina.

Одновременно с официальным анонсом Цзюнь сделал и неофициальный - на вопрос подписчика, будет ли в тот же день презентована новая версия смартфона Redmi Note 8, руководитель компании ответил эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца. Таким образом, полагают профильные СМИ, можно говорить об одновременном анонсе и телевизора, и мобильного устройства.

Подтверждением может свидетельствовать и информация от инсайдера, который рассказал о готовности к выходу на рынок модели с кодовым номером M1908C3JG.

Что касается характеристик смартфона, то они были частично раскрыты главой Xiaomi Лю Вэйбином. На своей странице в Weibo он рассказал, что смартфон, который он тестирует, делает более качественные фото, обладает вытянутым экраном и демонстрирует более длительное время автономной работы.

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Ожидается, что именно Redmi Note 8 станет смартфоном с 64-мегапиксельной основной камерой. Однако в арсенале Xiaomi имеется уже и 100-мегапиксельный сенсор.

Еще одна новинка, которую ждут от Xiaomi - это бюджетник Redmi 8A. По данным GizChina, он получит процессор Snapdragon 439, сканер отпечатка пальца и могучий аккумулятор на 5000 мАч. Не самая высокая производительность системы позволит устройству работать дольше.

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