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Букмекеры назвали претендентов на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Мировое кино
    20.08.2019, 11:26
Текст:   Мария Воронова
Американский актер Хоакин Феникс - наиболее вероятный претендент на премию "Оскар" 2020 года за лучшую мужскую роль, считают букмекеры. Они оценили шансы актера на победу в 30,7%, сообщает журнал NME.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Высокую вероятность победы Феникса букмекеры связывают с тем, что фильмы, снятые по мотивам комиксов, довольно редко становятся участниками кинофестивалей, и потому картина Тодда Филлипса "Джокер" вызовет особый интерес.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера фильма, который расскажет историю превращения комика Артура Флека в злодея Джокера, состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале, а в сентябре показ картины пройдет на Международном кинофестивале в Торонто. В отечественный прокат "Джокер" выйдет в начале октября, и уже сейчас картина Филлипса входит в топ-3 самых ожидаемых фильмов, согласно данным портала Кинопоиск.

Вместе с Хоакином Фениксом за "Оскар" посоревнуются Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), шансы которого букмекеры оценили в 25%, Тэрон Эджертон ("Рокетмен") с вероятностью победить в 23%, и Антонио Бандерас ("Боль и слава"), предварительно набравший 22%.

Среди номинантов в категории лучший фильм букмекеры выделили последнюю картину Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", уже увидевшую мир, и фильм Ноа Баумбака "Брачная история", премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале. Пока, согласно оценкам, картина Баумбака лидирует - ее шансы на победу составляют 16%, в то время как у "Однажды в... Голливуде" - 14%.

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