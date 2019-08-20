Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение"

Актерский состав комедии Netflix про песенный конкурс "Евровидение", который и без того внушал серьезный оптимизм, только что стал примерно вдвое круче. Как сообщает Variety, замечательный британский актер Дэн Стивенс, звезда "Аббатства Даунтон" и чудесного психоделического телекомикса от Ноя Хоули "Легион", Чудовище из "Красавицы и чудовища", сыграет в фильме одного из конкурсантов. А именно - российского певца Александра Лемтова.

Помимо Стивенса в касте заявлены Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс, исполняющие роли исландских музыкантов Ларса Эрикссонга и Сигрит Эриксдоттир соответственно. А неотразимый ирландец, бывший агент 007 Пирс Броснан изобразит их отца Эрика Эрикссонга, по совместительству - "самого красивого мужчину Исландии".

Режиссер картины, носящей нехитрый заголовок "Евровидение", - Дэвид Добкин (судебная драма с Робертом Дауни-младшим "Судья", "Незваные гости" с теми же Ферреллом и МакАдамс). Авторы сценария - Уилл Феррелл и Эндрю Стил.

Съемки проходят прямо сейчас в Великобритании и Исландии. Сверх того ни по срокам, ни по сюжету никакой информации нет.