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Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение"

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    20.08.2019, 15:45
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актерский состав комедии Netflix про песенный конкурс "Евровидение", который и без того внушал серьезный оптимизм, только что стал примерно вдвое круче. Как сообщает Variety, замечательный британский актер Дэн Стивенс, звезда "Аббатства Даунтон" и чудесного психоделического телекомикса от Ноя Хоули "Легион", Чудовище из "Красавицы и чудовища", сыграет в фильме одного из конкурсантов. А именно - российского певца Александра Лемтова.

Фото: youtube.com/ Iggy Pop Official
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Помимо Стивенса в касте заявлены Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс, исполняющие роли исландских музыкантов Ларса Эрикссонга и Сигрит Эриксдоттир соответственно. А неотразимый ирландец, бывший агент 007 Пирс Броснан изобразит их отца Эрика Эрикссонга, по совместительству - "самого красивого мужчину Исландии".

Режиссер картины, носящей нехитрый заголовок "Евровидение", - Дэвид Добкин (судебная драма с Робертом Дауни-младшим "Судья", "Незваные гости" с теми же Ферреллом и МакАдамс). Авторы сценария - Уилл Феррелл и Эндрю Стил.

Съемки проходят прямо сейчас в Великобритании и Исландии. Сверх того ни по срокам, ни по сюжету никакой информации нет.

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