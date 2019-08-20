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20.08.2019 16:15
Рубрика: Видео

Из пары огнетушителей собрали самокат на реактивной тяге

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Изрядно поиздевавшись над десятком-другим стареньких "Жигулей", блогеры из "Гаража 54" решили выйти на принципиально новый уровень и принялись производить самодвижные повозки оригинальной конструкции. Долой стандартные двигатели внутреннего сгорания, громоздкие и неэкономичные, и да здравствуют реактивная эра!

Фото: https://vk.com
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Прокатиться верхом на огнетушителе - это только поначалу кажется странным и неосуществимым. А если взять два огнетушителя? А если приделать руль, колеса и водительское кресло? А если сопло направить так, чтобы реактивная тяга толкала самодельный самокат вперед и вверх? Согласитесь, в этом что-то есть.

После нескольких неудачных заездов блогерам все же удалось так отрегулировать давление в баллонах, что реактивный самокат промчался аж 35-40 метров и это, по словам изобретателей, еще не предел. Возможно, мы стоим на пороге новой эры в автомобилестроении...

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#видео #авто