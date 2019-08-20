Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе

Военные России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши военные, конечно же, находятся в повседневном контакте. Нынешняя ситуация также конкретно обсуждается между ними в эти дни", - заявил Лавров чьи слова приводит агентство РИА Новости. Министр отметил, что нынешнее обострение ситуации в Идлибе "связано именно с тем, что экстремисты не прекращают своих попыток поражать цели из контролируемых боевиками и оппозицией районов" в этой провинции по остальной части территории Сирии.

"Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации..., которая предполагала обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, от террористических группировок", - подчеркнул Лавров и констатировал, что контролируемая боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) территория значительно выросла.

"Чтобы пресечь регулярные нарушения этими террористами режима прекращения боевых действий, хоть он на них и не распространятся, мы с турецкими коллегами четко дали понять, что если террористы будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться. На всем протяжении нынешнего года эти провокации не прекращались", - заявил глава российской дипломатии и указал, что "во всех случаях турецкие коллеги предупреждались о том, что мы будем отвечать, и эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов".

Напомним, что накануне в минобороны Турции сообщили о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на военный конвой в Идлибе. В сирийском МИД заявили, что турецкая военная техника пересекла сирийскую границу и продолжила движение в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе. Именно за этот город сейчас ведет бои сирийская армия.

Видео: RT