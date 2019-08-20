Лидер социалистов Венесуэлы назвал условия для переговоров с США

Associated Press написало о тайном контакте США с лидером социалистов Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Переговоры якобы велись с целью свержения президента страны Николаса Мадуро.

Сам Кабельо назвал данные сведения ложью и манипуляциями. "Ничего не происходит, ничего не произойдет, вы увидите, кто заплатил или кто платит за то, чтобы выходили такие статьи, мне говорят, что за этим стоят наемники", - цитирует политика радиостанция Union Radio. Он отметил, что переговоры если и состоятся, то только с разрешения лидера боливарианской республики и только "с хозяевами цирка".

Между тем Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации пишет, что десятки ближайших союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении. В Госдепартаменте не стали комментировать данную публикацию.

Две недели назад Белый дом впервые за 30 лет полностью заблокировал все активы Венесуэлы на территории США. Эксперты назвали введенные меры полной экономической блокадой страны. Политика Вашингтона стала причиной срыва переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами.