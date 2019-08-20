Макрон: Будущее России полностью связано с Европой

Макрон добавил, что во время беседы с Путиным была затронута тема природных пожаров в Сибири и таяние вечной мерзлоты в этом регионе. Он отметил приверженность совместной борьбе с изменением климата.

Напомним, 19 августа прошла встреча лидеров России и Франции в форте Брегансон. Эмманюэль Макрон пригласил российского коллегу в свою летнюю резиденцию обсудить международные дела - Сирию, Ливию, Украину, Иран и безопасность в ЕС. В Париже не скрывают: встреча нужна именно в преддверии саммита "G7", которая состоится 24-26 августа в Биаррице. Главы государств говорили о том, присоединится ли Россия к "Большой семерке" и о будущем "нормандского формата".

Необходимо, чтобы Россия "слилась" с европейским миром, заявил на встрече французский президент. "Я верю в эту концепцию", - сказал он, призвав пересмотреть архитектуру доверия между Россией и ЕС, разработать общие методы решения конфликтов.