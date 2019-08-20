Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею

Федерации хоккея Беларуси по итогам заседания тренерского совета объявила о назначении на пост главного тренера сборной страны по хоккею 57-летнего Михаила Захарова.

Михаил Захаров ранее возглавлял сборную Беларуси на чемпионатах мира 2004 и 2005 годов и на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Также Захаров долгое время входил в штаб национальной команды. В качестве тренера он восемь раз выигрывал белорусский чемпионат с минской "Юностью", шесть раз побеждал в Кубке Беларуси, трижды - в Континентальном кубке.

"Итогом дебатов стала рекомендация исполкому ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной "Юности" Михаила Захарова. Члены исполкома, заседавшего сразу по окончании тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение", - говорится в сообщении на сайте федерации.

Сам наставник признался, что уровень хоккея в стране в последнее время не растет.

"Ответственность серьезная, впереди, в 2021 году, предстоит чемпионат мира в Минске. Мы немало пообщались с тренерами, с руководителями хоккея. Понятно, что он у нас забуксовал. Увы, нет игроков уровня Калюжного, Грабовского, Костицыных. Что ж, будем работать и идти дальше. Никто руки не опускает. Есть задачи, и их надо выполнять. Но сможем это сделать только в союзе с федерацией и коллегами. Надо, чтобы как можно быстрее заработали детские школы", - приводит слова Захарова "Прессбол".