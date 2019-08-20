Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты

Министерство обороны США опубликовало видео испытаний крылатой ракеты, которая подпадает под запрет в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Указывается, что запуск прошел 18 августа на испытательном полигоне на острове Сан-Николас в Калифорнии. Как указали в Пентагоне, испытания прошли успешно, ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров.

Согласно ДРСМД, испытания ракет с дальностью 500-5,5 тыс. километров были запрещены. Вместе с тем действие договора прекращено по инициативе США со 2 августа. Россия в ответ тоже вышла из соглашения.