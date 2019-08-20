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20.08.2019 16:39
Рубрика: Регионы

Разрыв шаблона

Самую длинную в России "сплошную" уберут
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Департамент дорожной деятельности Воронежской области изменит дорожную разметку на трассе, ведущей из областного центра в город атомщиков Нововоронеж. В июне эта дорога прославилась на всю страну - здесь нанесли самую длинную в России сплошную разметку протяженностью 39 километров.

"РГ" уже писала об этом. Сославшись на высокие показатели аварийности на трассе, чиновники без согласования с ГИБДД нарисовали "сплошную" практически по всей длине трассы. Уже через несколько дней соцсети наполнились возмущенными комментариями водителей. Они жаловались на невозможность обогнать медленно ползущий грузовик или трактор, из-за чего поездка превращалась в пытку. Особенно недовольны были пассажиры маршруток - из-за нововведения время в пути до Нововоронежа увеличилось вдвое.

Фото: iStock
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Но эксперимент себя оправдал: за два с половиной месяца на участке не было ни одного трагического случая при том, что за предшествующие девять лет здесь погибли около ста человек, еще 300 получили тяжелые травмы.

Теперь на трассе сделают шесть разрывов длиной по километру-полтора, где можно совершить обгон или разворот, соблюдая скоростной режим и не нарушая ПДД. Это максимум, что можно сделать: трасса неровная, с большим перепадом высот, объяснили дорожники. Разметку планируют изменить в сентябре.