"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА

Московский "Спартак" после победы в дерби над ЦСКА (2:1) опубликовал видео из раздевалки.

В матче шестого тура РПЛ "Спартак" переиграл ЦСКА, благодаря дублю Жиго. Ответный мяч в ворота Александра Максименко забил Марио Фернандес.

После матча спартаковцы устроили настоящий праздник в раздевалке. Последним туда пришел лучший игрок матча Самюэль Жиго, ставший автором дубля.

Героя встречи партнеры встретили оглушительными ободряющими криками. Забравшийся на стул немецкий полузащитник Андре Шюррле в трусах начал скандировать фамилию французского защитника, его пример поддержали партнеры по команде.