"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА

Московский "Спартак" после победы в дерби над ЦСКА (2:1) опубликовал видео из раздевалки.
🔴⚪️📹 Раздевалка красно-белых после победы в дерби #СпартакЦСКА#силавединстве pic.twitter.com/xZ5mfE4xvV— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019
В матче шестого тура РПЛ "Спартак" переиграл ЦСКА, благодаря дублю Жиго. Ответный мяч в ворота Александра Максименко забил Марио Фернандес.
После матча спартаковцы устроили настоящий праздник в раздевалке. Последним туда пришел лучший игрок матча Самюэль Жиго, ставший автором дубля.
Героя встречи партнеры встретили оглушительными ободряющими криками. Забравшийся на стул немецкий полузащитник Андре Шюррле в трусах начал скандировать фамилию французского защитника, его пример поддержали партнеры по команде.