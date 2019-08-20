Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс

Новый аэропорт Гагарин в Саратове во вторник принял первый регулярный авиарейс из Москвы. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Боинг 737-800 из аэропорта Внуково доставил в город на Волге 177 пассажиров. В Саратове самолет приземлился в 07:07 по московскому времени.

С 20 августа все авиарейсы из старого аэропорта Центральный Саратова переводятся в новый аэропорт.

Сегодня же саратовцы через временный международный пункт пропуска, открытый в новом аэропорту, улетят в Анталью. Всего за день Гагарин примет и отправит более 10 авиарейсов.

Как уже сообщала "РГ", первый тестовый рейс в аэропорт был выполнен 18 августа, на нем из Москвы в Саратов прибыли председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, представители ведомств и организаций, участвовавшие в строительстве аэропорта.