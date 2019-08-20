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20.08.2019 20:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поисковая экспедиция обнаружила останки 16 человек в Карелии

Текст: Елена Новоселова

В карельском лесном урочище Сандармох завершилась экспедиция, которая искала захоронения узников финских концентрационных лагерей и погибших красноармейцев. Медвежьегорский район находился в 1941-1944 годах под финской оккупацией. В ходе экспедиции поисковики обнаружили останки 16 человек. И эта страшная находка вызвала широкий общественный резонанс.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета России
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Экспедицию проводит Российское военно-историческое общество совместно с Союзом поисковых отрядов Карелии и региональным отделением Поискового движения России. В ней задействованы профессиональные археологи и антропологи, а также военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона министерства обороны РФ.

"Есть научная гипотеза, которую мы выдвинули, - рассказал "РГ" директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета доктор исторических наук Сергей Веригин. - Согласно ей, в Сандармохе кроме жертв политических репрессий могут быть захоронены и советские военнопленные, которых на оккупированной территории Медвежьегорского района было несколько тысяч".

Погибших нашли в ямах, которые не были как-то обозначены. У некоторых сохранились фрагменты одежды и обуви. "Поблизости были обнаружены несколько кружек. Также были найдены патроны, предположительно, иностранного производства. Все находки переданы в Следственный комитет для проведения антропологической и баллистической экспертизы", - присоединился к разговору председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев.

Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
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Место, где копали поисковики, посетил и историк из Хельсинки, автор книги "Загадка Сандармоха. Часть I: таинственные могилы лесного урочища" Йохан Бекман.

"В Финляндии поняли, что есть общественная дискуссия вокруг Сандармоха. Сейчас у нас тщательно следят за ситуацией и ждут результатов этой экспедиции. - заявил он. - Необходима антропологическая, судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. А по итогам экспертиз необходимо комплексное экспертное заключение. Задача независимых экспертов, ученых выяснить, кто там на самом деле лежит, и что с ними случилось.

А уважение к памяти павших никто не отменял.

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